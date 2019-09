Fantastický úspěch, oceňuje ústecký Pavel Houška bývalé spoluhráče z reprezentace

Jak jste prožíval nedávný triumf české reprezentace?

Samozřejmě jsem byl nadšený. S klukama jsem dříve hrával, jen namátkou zmíním Tomáše Satoranského, Vojtu Hrubana, Ondru Balvína, Patrika Audu a mohl bych vyjmenovat celý tým. To, co dokázali, je fantastické. A super, že takhle zviditelnili český basketbal. Za to jim patří velký dík.

V čem byla podle vás síla týmu?

Můj názor je ten, že v podobném složení spolu hrají dlouhou dobu a vědí o sobě na hřišti. Z pohledu české ligy je zajímavé, že v reprezentaci je v podstatě šest hráčů z Nymburka. Jak jsem říkal, kluci se znají i z klubu a tráví spolu podstatnou část sezony. A pro reprezentaci je skvělé, že z nich i v domácím prostředí vyrostli skvělí hráči.

V mistrovském Nymburce jste také působil, konkrétně čtyři sezony. Jak vidíte jeho postavení v lize?

Asi budou dál vítězit velkým rozdílem. Ostatní celky a jejich hráči budou chtít hrát rovněž dobře jako oni, ale ne každému se to podaří.

Kam byste v prognózách zařadil celek Ústí nad Labem?

V minulé sezoně jsme byli sedmí. Uvidíme letos. Každý chce až nahoru. Teď máme před vstupem do ligy dva zápasy v mezinárodním poháru Alpe Adria Cup. Porazili jsme chorvatský Osijek, ve skupině jsou s námi i Děčín a rakouský Graz. Postupují dva nejlepší. Tenhle pohár je dobrý kvůli tomu, že si můžeme vyzkoušet konfrontaci i s jinými soupeři, než v lize, i když s Děčínem se potkáváme často.

Jak na vás působí skladba ústeckého kádru?

Myslím, že jsme omladili. Jsou tady i dva noví Američané. Začínáme znovu od začátku a nanovo. Bude záležet, jak se mladí zapracují a do jaké míry budou přínosem.

Berete na sebe vůdčí roli v týmu?

Je pravda, že jsem nejzkušenější a nejstarší. Za chvíli mi bude šestatřicet let. Řadím se k těm opotřebovanějším v lize. Ale motivace mi nechybí, k ní patří i soutěživost. Bez toho hrát nejde.