NH Ostrava jde do ligy s Pumprlou a Bohačíkem. Startuje českou cestu

„Tak jsme se domluvili a byla to i jedna z mých podmínek, když jsem do Ostravy před rokem přicházel. Chci tým, který bude stát na českých hráčích a odchovancích," uvedl nový kouč Nové huti Peter Bálint, jenž nahradil po minulém ročníku odvolaného Dušana Medveckého. „Nicméně pouze s mladými nezkušenými hrát nejde, proto jsme se snažili k Petru Bohačíkovi přivést i další zkušenější hráče," řekl Bálint.

Do Ostravy zamířil z Brna 24letý Radek Pumprla, mladší bratr reprezentačního kapitána Pavla Pumprly, z Ústí nad Labem přišel 27letý Filip Šmíd, po ročním hostování do Ostravy přestoupil také 21letý Martin Nábělek z Olomoucka. Dres ostravského prvoligového Snakesu vyměnili za triko Nové huti mladíci Dominik Lukáč a Matěj Snopek.

Kvalita z USA a Irska

Zkušenosti i kvalitu by týmu měli kromě kapitána Bohačíka dát týmu americký rozehrávač Josh Newkirk a irský křídelník John Carroll. „Newkirk hrál na jedné z nejlepších basketbalových univerzit v Indianě, myslím, že to byla dobrá volba. Carrolla si pamatuji z národního týmu Irska na mistrovství Evropy, kde se mi líbil. Nicméně, když přijel do Ostravy, tak jsem váhal a už jsem měl blízko k tomu poslat ho pryč. Měl jsme pocit, že bere Česko jako místo, ke si může dělat co chce. Ale mluvili jsme spolu a zdá se, že má slova padla na úrodnou půdu," přiblížil Bálint.

Třetí zahraniční akvizicí je 19letý slovenský reprezentant Juraj Páleník, který do Ostravy zamířil z prostějovského BCM. Zbytek týmu tvoří čeští mladíci. „Ač by se to mohlo zdát, není tahle cesta v žádném případě levnější. Nakoupit pět cizinců bylo jednodušší. Ale to je daň za to, že jsme se vydali v uvozovkách opavskou cestou bez cizinců, aniž bychom měli dostatek talentů z naší líhně. Museli jsme proto získat mimoostravské hráče," upozornil majitel NH Ostrava Tomáš Vrátný.

Úvodní utkání sezony odehraje omlazená Ostrava v sobotu doma proti USK Praha (17.30 hodin). A kouč Bálint vyzývá k trpělivosti. „Příprava ukázala, že máme na čem pracovat. Bude to chtít ještě nějaký čas, abychom byli konkurenceschopní," upozornil ostravský trenér, jemuž bude dělat asistenta expardubický Tomáš Bartošek.

„Může se stát, že prohrajeme několik zápasů v řadě a třeba dost výrazně. A hráči si musí být vědomi, že to nic neznamená a jdeme dál. Nikdo ale nechce prohrávat a já věřím, že ani my nebudeme dostávat příděly," pousmál se Bálint.