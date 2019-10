Kouč opavských basketbalistů Czudek věří, že v Číně přibalil vítěznou náladu

„Ztratili jsme rozehrávače, kreativitu hlavně v útoku. Toho budeme muset nahradit. uvidíme, jak nás jeho přestup oslabí," krčí rameny trenér Petr Czudek.

Nováček Bratčenkov uspěl v Opavě, přestože má dlouhodobě problémy s kolenem. „Vojta absolvoval přípravu. Koleno nemá úplně stoprocentní, ale věřím, že se dá dohromady a že bude v naší základní rotaci a pomůže nám," připomíná loňské trable pod košem Czudek.

Opavský kouč velkou část přípravného období s týmem nebyl. Společně s rozehrávačem Jakubem Šiřinou byli u tažení české basketbalové reprezentace světovým šampionátem v Číně. Přípravu ligového týmu proto vedl asistent Kryštof Vlček. „Věřím mu. Tým určitě dobře připravil. My s Kubou do týmu doufám přineseme euforii a vítěznou náladu z mistrovství světa," usmívá se Czudek.

Budou ji potřebovat. Opava bude kromě ligové soutěže a Českého poháru nastupovat i v evropské Alpe Adria Cupu. Ve skupině C se střetne s maďarským Egis Komend, slovinským KK Šenčur GGD a rakouským BC Hallmann Vídeň. „Ve všech třech soutěžích chceme uspět a dojít kam to půjde. Máme na soupisce čtrnáct hráčů, dva zápasy týdně je ideální pro jejich rozložení v zápasech," připomíná opavský kouč.

Minimální ligový cíl je vylepšit loňské umístění. „Šesté místo nebylo úplně to, co jsme chtěli. Ale na druhou stranu to bylo tím, že jsme kvůli Lize mistrů opravdu hodně cestovali a hráli soutěž, na kterou jsme neměli hráčský kádr. Vím, čeho jsme schopni a uvidíme, na co to bude stačit," říká Czudek.