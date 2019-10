Basketbalistky USK vstoupily do Evropské ligy výhrou

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupily úspěšně do nového ročníku Evropské ligy a vyhrály v Lotyšsku nad TTT Riga 73:66. Nejlepšími střelkyněmi v barvách českých šampionek a obhájkyň třetího místa byly shodně se 17 body Alyssa Thomasová a Valériane Ayayiová. Další zápas čeká svěřenkyně trenérky Natálie Hejkové za týden ve Francii proti Bourges.

Jako první se po třech sekundách utkání střelecky prosadila americká opora USK Thomasová, která kvůli účasti ve finále zámořské WNBA zmeškala úvod české ligy. Úplnou premiéru v dresu Pražanek si odbyla její spoluhráčka z Connecticutu pivotka Brionna Jonesová, která přišla jako náhrada za Isabelle Harrisonovou.

Po úvodní přetahované o vedení hostující hráčky na konci první čtvrtiny získaly šestibodový náskok. Díky podařenému vstupu USK do druhé části a šňůře 14:0 vyšplhal rozdíl až na 15 bodů. Domácí basketbalistky ale dokázaly zareagovat a ještě před koncem prvního poločasu se přiblížily na tři body.

Bylo to ale maximum, co Pražanky lotyšskému celku povolily. Během třetí čtvrtiny jejich odpor definitivně zlomily a do závěrečné desetiminutovky vstupovaly s vedením 58:43. V jejím úvodu se dočkaly i nejvyššího šestnáctibodového náskoku. Riga porážku zmírnila, ale hráčky USK si závěr bez potíží pohlídaly.