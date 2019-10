Mistr NBA si pojistil Siakama smlouvou na 130 milionů dolarů

V nadcházejí sezoně si Siakam podle zámořských médií vydělá 2,35 milionu dolarů, v té další to bude už 29 milionů a v posledním roce nové smlouvy pak 36 milionů dolarů.

Raptors draftovali Siakama v roce 2016 jako 27. hráče v pořadí. Během nováčkovské sezony se rozvíjel i v nižší G-League, kde pomohl týmu Toronto 905 k titulu a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále. Další rok už strávil celý s Raptors a v minulé sezoně patřil jako pevná součást základní pětky ke strůjcům historického triumfu s průměry 16,9 bodu a 6,9 doskoku na zápas. V play off se dostal dokonce na 19 bodů na utkání.

"A mám pocit, že to je teprve začátek a že toho mám hodně před sebou. Hraju ligu teprve tři roky a je mnoho věcí, které mohu zlepšit. Takže si myslím, že bych se neměl zastavit," řekl už dříve Siakam, který hraje organizovaně basketbal necelých deset let. V nové sezoně by měl hrát ještě významnější roli v týmu obhájců titulu po odchodu hvězdného Kawhiho Leonarda do Los Angeles Clippers.