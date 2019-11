Chce to trpělivost a hru bez minižákovských chyb, říká ostravský mladík Páleník

„Těžká prohra. Měli jsme úseky, kdy jsme hráli dobře, ale nemůže se stát, že dáme ve čtvrtině jen 12 bodů. Hrál proti nám Šiřina, který je zřejmě teď nejlepší hráč ligy, ale to nás neomlouvá. Dělali jsme chyby, jaké se nevidí ani u mladších minižáků," zlobil se 19letý Páleník.

Ostrava se před touto sezonou vydala jinou cestou. V kádru jsou kromě Páleníka už jen dva Američané Kammeon Holsey a Josh Newkirk, zbytek tvoří čeští hráči. „V Ostravě bývalo zvykem, že měla v týmu i šest cizinců. To chce trenér změnit a nebojí se toho. Opava tak taky začínala a nyní dokáže hrát vyrovnané zápasy se špičkou. Umí potrápit kolikrát i Nymburk a třeba minulý rok hrála Ligu mistrů. Je to správná cesta. Říkám to i proto, že je mi devatenáct let a zatím hraju. Někdy jsem až překvapený, jak hodně," připomněl slovenský reprezentant Páleník.

Jít od porážky k porážce (Ostrava doposud porazila pouze Kolín) Páleník nechce. „Nejsme na to všichni zvyklí. Z prvních tří utkání jsme dostali dvakrát stovku a teď s Opavou zase. Nechci se vymlouvat, protože je to především naše chyba, ale bohužel jsme tady čtyři dvoutisícovky (Dominik Lukáč, Štěpán Svoboda a Matěj Snopek) a nepůjde to hned. V minulých zápasech to bylo lepší, ale teď přijela Opava, která je zkušená a hraje spolu dlouho. Přišel jim jenom Bratčenkov, lépe se na tom hřišti vidí a je těžké je ubránit," vysvětloval Páleník.

„Chce to trpělivost, i když jsme už někdy možná trochu nervózní z toho, že se na hřišti nevidíme a děláme pořád stejné chyby. Čtyři nebo pět hráčů okusilo v této sezoně českou basketbalovou ligu úplně poprvé, to musí být znát. Ale myslím si, že to časem přijde," věří slovenský basketbalista. V sobotu hostí NH Ostrava poslední Brno (od 17.30 hodin).