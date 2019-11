Břicháčové z USA do české reprezentace pomohl i facebook

Basketbalistce Kláře Břicháčové pomohl z USA k nominaci do české reprezentace i facebook. Díky sociální síti ji totiž objevil vedoucí týmu pro letní univerziádu a nyní se čtyřiadvacetiletá pivotka poprvé dostala i do širší nominace seniorského výběru, který se v Praze připravuje na start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

"Když jsem hrála v Americe, rozhodně mě nenapadlo, že bych se vůbec někdy mohla objevit v české seniorské reprezentaci. Bylo to opravdu rychlé a jsem ráda, že jsem tady. Hodně se toho od holek můžu naučit," řekla Břicháčová novinářům po dnešním tréninku v hale Královka.

Břicháčová se narodila v Praze, ale ještě jako malá se s matkou odstěhovala do zámoří. V Americe nastupovala za Texas Christian University a Southern Methodist University. První profesionální angažmá získala loni v německé Saské Kamenici a nyní nastupuje za belgické Charleroi.

🇨🇿️ Lvice už se pomalu připravují na start kvalifikace o #EuroBasketWomen 2021. Trenér Svitek bude finální dvanáctku na zápas v Itálii a proti Rumunsku skládat z těchto 18 hráček. 🏀 #bojujjakolvice pic.twitter.com/kbx8lJUtRG — Český basketbal (@ceskybasketbal) November 7, 2019

Do české reprezentace se dostala díky sociálním sítím. "Ve škole jsem řekla, že mám český pas a ptala jsem se jich, co mám dělat. Trenér mi řekl, ať to nikomu neříkám, že nechtějí, abych odešla. Tak jsem je poslechla, ale pak mi na facebooku napsal Ivan Zachara (vedoucí týmu pro univerziádu) a ptal se, jestli nejsem Češka, když mám česky vypadající příjmení. Takže mě našli na facebooku," líčila.

"Řekla jsem mu, že ano a že mám český pas. Tak jsem se dostala na univerziádu, která pro mě byla nová a krásná zkušenost," připomněla Břicháčová turnaj v Itálii, kde český tým vypadl ve čtvrtfinále a v konečném pořadí obsadil sedmou příčku.

Nyní se Břicháčová dočkala i pozvánky do seniorské reprezentace, kterou na úvod kvalifikace o postup na mistrovství Evropy čekají zápasy v Itálii a doma s Rumunskem. "Je to tady super. Holky mi pomáhají s češtinou, ve které se snažím hodně mluvit. Snad sem teď budu jezdit častěji než jednou za tři, čtyři roky za příbuznými," prohlásila.