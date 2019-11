Uruguay a Turecko. Čeští basketbalisté znají soupeře pro boj o olympiádu

Čeští basketbalisté už znají soupeře pro červnový kvalifikační turnaj o postup na olympijské hry do Tokia. Ženevský los je poslal do Viktorie, kde budou hrát také domácí Kanada a vedle toho ještě Řecko, Turecko, Čína a Uruguay.

Šest mužstev bylo rozděleno do dvou základních skupin, z nichž vzejdou čtyři semifinalisté, kteří pak hrají křížem a na OH 2020 se kvalifikují pouze vítězové jednotlivých turnajů. Česko ve skupině B bude mít v první fázi za soupeře Uruguay a Turecko a bude usilovat o dvě postupová místa do vyřazovací části.

Češi měli už před losem jistotu, že se vyhnou Brazílii, Itálii a Polsku, protože s nimi na základě umístění ve světovém žebříčku byly shodně ve druhém výkonnostním koši

Český tým si místo v olympijské kvalifikaci zajistil nečekaným šestým místem na mistrovství světa, kterým při první účasti na šampionátu v samostatné historii vyrovnal nejlepší výsledek ještě z dob Československa. Od jeho rozpadu národní tým na olympiádě nikdy nestartoval, poslední se sedmi účastí je tak z OH 1980.

V kvalifikaci o OH se česká reprezentace představila už v roce 2016 v Bělehradu, ale je po druhém místě v základní skupině ji vyřadili domácí Srbové, kteří se nakonec probojovali až do Ria.

Zaručený start na OH 2020 mají pořádající Japonsko a dále podle kontinentálních kvót Španělsko, Francie, Argentina, USA, Austrálie, Nigérie a Írán. Počet účastníků pak doplní vítězové čtyř turnajů.