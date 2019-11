Ostrá repete v boji o Tokio. Asi někdo nahoře chtěl, abychom šli takhle těžkou cestou, říká Balvín

Červnovou kvalifikaci o OH 2020 sehrají čeští basketbalisté ve Victorii a ženevský los určil, že cestu do Tokia jim zkříží i dva stejní soupeři jako na MS. Vedle Uruguaye totiž už ve skupině potkají Turecko a ve vyřazovací části zřejmě taky Řecko.

Dalšími účastníky jednoho ze čtyř turnajů, z nichž postoupí vždy jen vítěz, jsou domácí Kanada a Čína. „Olympijskou kvalifikaci hrají top týmy z celého světa, na těžký los jsme ostatně zvyklí už z letošního mistrovství světa, kde jsme ale ukázali, že můžeme hrát proti každému," míní trenér českého týmu Ronen Ginzburg. „Asi někdo nahoře chtěl, abychom si s oběma nejžhavějšími adepty postupu dali ostré repete za to, že jsme je nedávno v Číně vyřadili," uvádí pivot Ondřej Balvín hrající za španělské Bilbao.

Reprezentanti začnou své účinkování ve Victorii až druhý hrací den, ve středu 24. června proti Turecku a o den později na ně čeká Uruguay, která je tak trochu neznámou, ale všichni věří, že tento soupeř bude k poražení. „Když naši klíčoví chlapci vydrží zdraví a ve formě, stát se může cokoli. Role favoritů turnaje patří Turecku, Řecku i Kanadě, ale stačí mít jeden skvělý týden a už jsme světu předvedli, že umíme překvapit," říká kouč.

Do semifinále kvalifikace, které je na programu v sobotu 27. června pak projdou dva nejlepší z každé tabulky, kteří si křížem zahrají zápasy o olympiádu. Ten rozhodující 28. června. Při kvalitě potenciálních soupeřů podle Ginzburga ani nezáleží, jestli by Češi křížem narazili z druhé skupiny na domácí nebo na Řeky. „Pořád je lepší letět za oceán než hrát proti Srbsku v Bělehradě, to jsem si naprosto jistý," vzpomíná kouč na zkušenost z minulé olympijské kvalifikace.

Reprezentanti ale cítí, že to budou mít se splněním olympijského hodně těžké. „Už po mistrovství světa jsme se bavili, že olympiáda je ještě děsně daleko a kvalifikace strašně těžká, tím že postupuje jen jeden tým. Tenhle los nám vidinu Tokia vzdálil," připouští křídelník mistrovského Nymburka Vojtěch Hruban.

Zleva Vojtěch Hruban z Nymburka a Uroš Luković z Baru v utkání 6. kola skupiny C basketbalové Ligy mistrů.

Michal Kamaryt, ČTK

K tomu se přidává nutnost delší aklimatizace, protože ve Victorii je devítihodinový časový posun. „Budeme hrát daleko od domova bez výraznější divácké podpory a čelit Kanadě, která na své půdě určitě postaví všechny hvězdy NBA. K tomu jsme dostali ještě Řecko a Turecko, kteří budou mít po mistrovství světa zvýšenou motivaci nás porazit," prohlašuje křídelní hráč Nymburka Vojtěch Hruban.

Oba hráči národního týmu vidí ostatní skupiny jako přece jen hratelnější. „Když koukám na obsazení turnajů, tak na nás vyšel možná ten nejtěžší," míní Balvín. „Být v Kaunasu na místě Polska, které losovali také z druhého koše jako nás, šance by byla daleko větší. Ale to jsou jen kdyby. Naděje žije vždycky, ale bude to děsně těžké," varuje Hruban. „Na druhou stranu většina z nás se podívá poprvé v životě do Kanady, tak si říkám, pojďme se tam o to statečně bít. Už jsme na šampionátu ukázali, že i s tím jsme schopni se poprat. Snad budeme mít štěstí i napodruhé," míní Balvín.

Tomáš Satoranský by měl být znovu oporou reprezentace.

Jeff Hanisch, Reuters

Kouč dopředu žádná přání před losem neměl. "Nebylo to v mých rukou, moc jsem na to nemyslel. Když se na to dívám teď, ve Splitu se to jeví možná snadnější, ale tohle nikdy nemůžete ovlivnit," říká Ginzburg hrdý na to, že čeští muži mají vůbec šanci o účast pod pěti kruhy hrát. "Je to odměna za to, co jsme dokázali. Nedal nám to nikdo jako nějakou charitu Dostali jsme se tam, protože jsme si to zasloužili," říká.

S výjimkou kapitána Pavla Pumrply, který po MS v Číně ukončil reprezentační kariéru, by měl mít s dispozici kompletní kádr. Věří, že i s pětatřicetiletým Blakem Schilbem. Vývoj v NBA ukáže, kdy bude moci počítat s jediným českým zástupcem v nejlepší lize světa Tomášem Satoranským z Chicaga.

„Bulls nejsou tým, který by soupiskou patřil k nejlepším, ale doufám, že udělají play off. Kdyby totiž pro Satyho práce v zámoří skončila už v dubnu, měl by přece jen dlouhou pauzu a taky by tam asi bylo nějaké osobní zklamání. Hlavně ho pro kvalifikaci potřebujeme zdravého a dobře naladěného," tvrdí Ginzburg, podle nějž totéž platí pro Jana Veselého z Fenerbahce.

Jan Veselý v reprezentačním dresu.

Vlastimil Vacek, Právo

Menší panika ale zachvátila manažera národního týmu Michala Šoba. Jediná neevropská kvalifikační destinace značně komplikuje celý reprezentační červen. „Los nám dost zásadně změnil původní plány, turnaj v Kanadě znamená, že tam budeme muset letět alespoň o týden dopředu, což přípravu hodně nabourá," uvažuje.

Každopádně alespoň jeden přípravný zápas ze tří chystaných bude národní tým chtít sehrát i doma. „Také s ohledem na fanoušky, aby nám dali energii na cestu a užili si svůj tým, kterému pak budou muset mačkat palce u obrazovek v noci," míní Šob.

„Nejtěžší oříšek ale bude získat do přípravy kvalitní soupeře. Nejsem ale nadšený z toho, že v momentě, kdy my poletíme kvůli aklimatizaci za oceán, budou uvažovaní protivníci přelétat ze stejných důvodů do Evropy a budeme se termínově hodně míjet. Ale třeba vyjde domluva, že bychom si zahráli s USA," naznačuje Šob.