Botas Ankara - KP Brno 75:80 Basketbalistky KP Brno vyhrály v Ankaře a drží naději na postup

Basketbalistky KP Brno vyhrály v předposledním kole Evropského poháru v Ankaře nad místním týmem Botas 80:75 a po druhém vítězství za sebou udržely naději na postup do play off. V závěrečném 6. kole ale potřebují doma porazit izraelskou Ramlu a ani to jim nemusí stačit.