Rvačka na basketu. Do incidentu se zapletl i fotbalový reprezentant

Pod košem se do sebe pustili domácí Oliver Tot a hostující Boris Bojanovský. „Totovi se nelíbilo, že levický pivot použil při krytí míče lokty a strčil ho do zad. To zase nebylo po chuti Bojanovskému, který chytil žilinského rozehrávače pod krkem," popisuje incident server basket.sk

Oba rváče od sebe oddělili až s použitím velké námahy spoluhráči a rozhodčí je za šarvátku odměnili vyloučením.

Dusno ze hřiště se přesunulo i na tribunu. Když Bojanovský odcházel do šatny, vynadal mu také brankář slovenské fotbalové reprezentace a MŠK Žilina Dominik Holec. Do něho se následně pustili příznivci levických Patriotů z vedlejší části tribuny.