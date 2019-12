Děčínští splnili cíl. Ale chtěli jsme postoupit z prvního místa, říká trenér Grepl

První cíl v sezoně splnili. Děčínští basketbalisté, loňští finalisté ligy, úspěšně účinkují v mezinárodní pohárové soutěži Alpe Adria Cup. A postoupili ze základní skupiny do další fáze, což kvituje i trenér Tomáš Grepl. „Každý zápas v sezoně navíc je pro nás zkušeností,“ říká děčínský kouč ke kombinaci domácí ligy s pohárovými starty.

Jak berete dosavadní působení týmu Děčína na mezinárodní scéně?

Zatím se nám daří, pokud jde o stanovené plány v Alpe Adria Cupu. Prioritou byl postup, který jsme uhráli. Je jen škoda, že nejdeme dál z prvního místa. Předstihlo nás Ústí nad Labem, takže ze čtyřčlenné skupiny byly úspěšné oba české celky v soubojích s chorvatským Osijekem a rakouským Grazem. Přitom s Osijekem šlo vesměs o vyrovnané zápasy.

Právě duely s Ústím nad Labem byly pro Děčín zřejmě hlavní motivací ve snaze o úspěch, že?

Není to příjemné, že jsme prohráli, ale nedá se nic dělat. Hráčům nemohu nic vyčíst, co se týče nasazení, přístupu. V určitých situacích jsme měli být trošičku trpělivější, kvalitnější a soustředit se na preciznější provedení akcí a koncovky. Pokud to zlepšíme, výsledky se jistě dostaví. Pracujeme kontinuálně, ale děláme i chyby. Trápíme se v obraně, což nás stojí výsledky.

Na co se především zaměřujete?

Při zranění dvou podkošových hráčů jsme přivedli Vukosavljeviče z Kolína. A chceme ho co nejdříve zapracovat do týmu, abychom mohli zvyšovat střeleckou produktivitu. A také dáváme šanci mladým.

S čím půjdete do další fáze Alpe Adria Cupu?

Je možné, že zase potkáme česká družstva. Nejprve narazíme na vítěze skupiny, v níž hraje Opava. A má naději na první místo, takže vzájemná konfrontace je jednou z variant. Raději bychom se střetli se zahraničními soupeři, ale i Opava by byla pro Děčín atraktivní. Ambice v tomto mezinárodním poháru mají i Pardubice. Pro nás bude každé další vystoupení v soutěži znovu zdrojem zkušeností. Na nejbližší dva zápasy se připravíme tak, abychom v nich mohli uspět.

A může podle vás nastat i české finále v tomto poháru?

Za to bych byl jedině rád, kdyby k tomu došlo, a bylo by to super. Ale musí se jít krůček po krůčku.