Rok českého sportu: Outsideři psali pohádkový příběh

Jestli platí rčení, za vším hledej ženu, pak v pohádkovém příběhu tohoto týmu měl takovou roli Tomáš Satoranský. Dirigent ve všech směrech, který dělal spoluhráče lepšími a vedle něj rostli do podoby hvězd i širší veřejnosti neznámí Jaromír Bohačík, Ondřej Balvín či Vojtěch Hruban. „Budeme mít navždy turnaj v Číně spojený s úžasnými zážitky," přiznává Bohačík.

Hráčům dodnes přijde neuvěřitelné, jakou basketmánii během září doma rozpoutali. Národní tým si získal srdce fanoušků obětavostí a bojovností, jeho výhry nad Turky (91:76) i Brazilci (93:71) patří do zlatého fondu.

Ginzburgovi hoši pak pluli na vlně nadšení a euforie, když na úkor dalšího favorita Řeků proklouzli do čtvrtfinále. V něm sice padli s Australany (70:82), ale zdolali pak ještě Poláky (94:84) a vše završili udatnou bitvou proti Srbům (81:90).

Přitom když jim los šampionátu postavil hned v základní skupině do cesty obhájce titulu USA, silné Turecko a nevyzpytatelné Japonsko, postupové plány se zdály utopií. „Nebyl jsem zastáncem přístupu, že si to tam jedeme užít. Chtěli jsme se porvat v každém zápase a dojít co nejdál, ale nikdo včetně mě by předem nevěřil, že vydržíme na šampionátu ve hře až do posledního dne a skončíme před spoustou velmocí v čele s Američany," uvažuje Satoranský.

Když z něj lukrativní tříletá smlouva v Chicagu s ročním příjmem deset milionů dolarů učinila nejlépe placeného českého sportovce, slyšel i hlasy pochybující, že si takové peníze zaslouží. Osmadvacetiletý rozehrávač na mistrovství světa ale všechny vyvedl z omylu.

Sport.cz

„Vnímal jsem, že mám velikou zodpovědnost a patřím k hráčům, na kterých to stojí. Dával jsem národnímu týmu veškerou energii a snažil se pozvednout celý tým," říká Satoranský, jenž se s legendárním Srbem Bogdanovičem přetahoval o prvenství v internetové anketě fanoušků o nejužitečnějšího hráče MS.

„Při vší úctě k letošním úspěchům dalších českých sportovců, pro mě je Satoranský králem roku," uvědomuje si kouč Ronen Ginzburg.