Být v týmu se Satoranským? Pro mě obrovská inspirace, přesvědčuje rozehrávač Vyoral

„Už samotná přítomnost na mistrovství byla pro mě obrovským zážitkem. Když člověk vidí v akci nejlepší hráče na světě, může od nich něco odkoukat. Takže skvělá zkušenost k nezaplacení," vrací se Vyoral k nevídanému tažení národního týmu. I díky tomu vyhrála basketbalová reprezentace anketu o nejlepší český sportovní kolektiv roku 2019.

A s odstupem času má Vyoral samozřejmě jasno o tom, co bylo hlavním důvodem českého triumfu. „Úspěch jsme uhráli díky kvalitní hře, ale i vynikající partě. Táhli jsme za jeden provaz, což zní jako klišé, ale tahle soudržnost byla znát i na palubovce," přesvědčuje rozehrávač.

Dokonale přijal od trenérů svoji úlohu v reprezentačním výběru. „Beru to tak, že je těžké se individuálně prosadit v národním týmu na postu rozehrávače, když tam nastupuje v roli jasné jedničky Tomáš Satoranský. Podle mne je to pomalu nejlepší rozehrávač v Evropě a vážím si toho, že jsem s ním v jednom družstvu. To, co dokázal i na reprezentační úrovni, je pro mě velkou inspirací. V koutku duše jsem doufal, že bych mohl i na šampionátu hrát o maličko víc, ale když nám to vycházelo se Satym, tak proč něco měnit," nabízí svůj reálný pohled.

Blíží se olympijská kvalifikace

Basketbalové dění běží rychlým tempem a čeští reprezentanti zřejmě už uvažují i o olympijské kvalifikaci pro Tokio 2020. „Vím, že se to blíží. Rád bych se znovu dostal do nominace. Trenér asi vyzkouší některé nové hráče, ale je i na nás ostatních, co už jsme byli na mistrovství světa, abychom na jaře předvedli v ligových soutěžích co nejlepší výkony. Ale pak už to bude jen na trenérovi, koho vybere na turnaj do Kanady," přemítá Vyoral.

Kromě reprezentačních akcí zaměřuje svoji pozornost i klubové povinnosti. Těší ho, že se dobře adaptoval v Pardubicích po příchodu z Nymburka.

„Šel jsem do klubu s tím, že budu hrát hodně minut, a že bych se měl stát jedním z klíčových hráčů. Tahle role mi nevadí. Dokonce si myslím, že mi docela sedí. Vůbec ničeho se v Pardubicích nebojím. Byli bychom alibisty, kdybychom neřekli, že je naším cílem semifinále play off. Záleží na zdravotní stránce i na každé maličkosti. Musí se toho sejít víc, aby se bojovalo o medaile," dodává Vyoral před druhou polovinou ligové sezony.