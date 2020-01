Hození perem do hlediště? Basketbalista Detroitu zaplatí přes půl milionu!

Detroitský rozehrávač Derrick Rose dostal od vedení NBA pokutu 25 000 dolarů (přes 560 000 korun) za to, že v rozčilení hodil přes hřiště pero do hlediště. Incident se odehrál v pondělním utkání, v němž Pistons podlehli basketbalistům New Orleans 110:117 po prodloužení.