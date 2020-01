Denver - Utah 106:100 Denver v NBA zvládl přímý souboj o třetí místo na Západě

Gobertův střídající spoluhráč Jordan Clarkson byl s 37 body nejlepším střelcem zápasu. Z toho 24 bodů dal v závěrečné čtvrtině, v níž Jazz téměř smazali sedmnáctibodové manko. Jokič ale pěti body v samém závěru potvrdil výhru Nuggets a jeho tým, přestože hrál bez čtyř opor, si upevnil vedení v Severozápadní divizi.

Zároveň se v konferenční tabulce dotáhl na druhé Los Angeles Clippers, kteří poprvé od roku 2017 nestačili na Sacramento. V domácí hale Staples Center prohráli 103:124, hostující De'Aaron Fox si v duelu s velkým favoritem vylepšil střelecké maximum na 34 bodů.

Devátou výhru v řadě vybojovali obhájci titulu z Toronta. Raptors zvítězili v Clevelandu 115:109 a udrželi druhou příčku ve Východní konferenci před Bostonem. Celtics porazili Golden State 119:104.

Osobní rekord v počtu finálních přihrávek si vylepšil rozehrávač Atlanty Trae Young, který 18 asistencemi a 39 body řídil triumf Hawks 127:117 nad Philadelphií. "Cítil jsem, že bych se měl trochu ukázat," řekl Young, který hraje v NBA druhým rokem a letos byl poprvé vybrán do All Star Game a hned jako člen základní pětky. "Myslím, že se mi od začátku do konce hlavně dobře dařilo řídit hru," dodal jednadvacetiletý rozehrávač. "Dneska nás prostě rozebral. Ofenziva Hawks, to byl jen Trae," konstatoval křídelní hráč soupeře Tobias Harris.