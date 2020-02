Curry chce po zlomenině ruky začít hrát v březnu, rozehrávač Powell jde naopak na marodku

Hvězdný rozehrávač Stephen Curry by se měl po zlomenině ruky do basketbalové NBA vrátit během března. Oznámil to jeho klub Golden State Warriors, který se bez své hlavní opory trápí. Šampioni z let 2015, 2017 a 2018 a finalisté minulého ročníku jsou nejhorším týmem ligy. Opačným směrem - tedy na marodku, odchází kvůli zlomenině záprstní kosti Norman Powell, který prožíval v Torontu průlomovou sezonu.