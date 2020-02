Trojnásobný šampion NBA se dočkal. Iguodala míří do Miami

Trojnásobný šampion NBA Andre Iguodala opouští Memphis, za který od letního příchodu nehrál, a jeho novým působištěm bude Miami. Vedení Heat podepsalo ihned po výměně s šestatřicetiletým basketbalistou smlouvu na dva roky za 30 milionů dolarů. Z Miami do Memphisu se přesunul Justise Winslow.

Olympijský vítěz z Londýna a mistr světa z roku 2010 Iguodala strávil předchozích šest sezon v Golden State Warriors, s kterým získal tři tituly a v roce 2015 byl nejužitečnějším hráčem finálové série.

Loni v létě ho ale klub v rámci úsporných opatření vyměnil do Memphisu. K týmu Grizzlies se nikdy nepřipojil. Se svolením klubu trénoval individuálně a čekal na výměnu do týmu, který se mu bude zamlouvat.

Hráčům Memphisu se tato situace moc nelíbila. "Nemůžu se dočkat, až se ho povede vyměnit a budeme si proti němu moct zahrát, abychom mu ukázali, o čem to v Memphisu je," nechal se slyšet Dillon Brooks. Grizzlies jsou osmí v Západní konferenci a drží poslední postupové místo do play off.

Miami, které je čtvrté ve Východní konferenci, bude pro Iguodalu pátým klubem v NBA. V minulosti byl také ve Philadelphii a Denveru.