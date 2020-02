Trápící se Knicks zůstali nejhodnotnějším klubem NBA

Třebaže na hřišti se jim nedaří, jsou basketbalisté New Yorku Knicks znovu nejhodnotnějším klubem NBA. Odborný magazín Forbes vyčíslil jejich cenu na 4,6 miliardy dolarů (105 miliard korun), za uplynulý rok tudíž vzrostla o 15 procent. Mužstvo přitom z dosavadních 54 zápasů v sezoně vyhrálo jen 17 a hrozí mu, že se posedmé za sebou neprobojuje do play off.