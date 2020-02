Denver - LA Lakers 116:120 PP Lakers zvítězili v Denveru, James předvedl triple double

Lakers si v hale Denveru vypracovali v koncovce čtyřbodový náskok, ale 24 sekund před koncem čtvrté čtvrtiny ho smazal po úspěšném nájezdu Garry Harris. Trefit vítěznou střelu chvíli před klaksonem mohl LeBron James, ale minul, stejně jako svůj první pokus v prodloužení.

V nastavené pětiminutovce se stal hrdinou Lakers Anthony Davis, který trefil dvě trojky za sebou a vítězství pojistil jednou proměněnou šestkou. Celkem zaznamenal 33 bodů a 10 doskoků.

James zkompletoval 12. triple double v sezoně a 93. v základní části v kariéře, když se zastavil na 32 bodech, 12 doskocích a 14 asistencích. Nedařilo se mu ale úplně střelecky, protože z dálky dal jednu trojku ze sedmi pokusů.

V dresu Denveru byl hodně vidět Jamal Murray, který si připsal 32 bodů a 10 asistencí. Nikola Jokič měl 22 bodů a 11 doskoků.

Milwaukee nestačilo na Indianu

Milwaukee bez Janise Adetokunba tentokrát nestačilo na Indianu, když neuhlídalo zejména T.J. Warrena, který se postaral o 35 bodů. Sekundovali mu Malcolm Brogdon se 17 body a 13 asistencemi a Myles Turner s 14 body a 10 doskoky. Nejlepším střelcem poražených byl s 19 body střídající Donte DiVincenzo.

Brooklyn bez Kyrieho Irvinga dovedli k triumfu nad týmem s nejlepší aktuální formou autor 20 bodů Caris LeVert a Joe Harris, který dal 19 bodů. Raptors nebylo nic platných 28 bodů a devět doskoků Serge Ibaky, šestnáctý triple double v kariéře Kyla Lowryho za 12 bodů, 11 doskoků a 12 asistencí ani 22 bodů Freda VanVleeta.

"Když se na to podíváme celkově, s větším nadhledem, tak s naším umístěním můžeme být spokojeni," řekl s úsměvem Nick Nurse, kouč Toronta, kterému po letním odchodu Kawhiho Leonarda nikdo moc nevěřil. Obhájcům titulu přitom patří v tabulce Východní konference druhá příčka. "Nehráli jsme dobře. Hotovo. Ale je to jen jeden zápas," uvedl Lowry.

Dončič pomohl Dallasu k výhře

Uzdravený Luka Dončič dotáhl při návratu Dallas k vítězství 130:111 nad Sacramentem 33 body, 12 doskoky a osmi asistencemi. Kristaps Porzingis zaznamenal 27 bodů, 13 doskoků a tři bloky. "Naše souhra se stále zlepšuje. Je fajn, když dokážeme dát dohromady taková čísla," pochvaloval si spolupráci s lotyšským pivotem slovinský rozehrávač. Za Kings dal 22 bodů náhradník Buddy Hield.

Memphis si pojistil pozice pro postup do play off, když zdolal Portland 111:104. Trail Blazers navíc přišli kvůli zranění o Damiana Lillarda, který předtím stihl posbírat 20 bodů a 10 asistencí. "Nemyslím si, že by mi to dovolilo zúčastnit se víkendového Utkání hvězd. To nepůjde," řekl po utkání novinářům Lillard.

Výsledky NBA: Brooklyn - Toronto 101:91 Cleveland - Atlanta 127:105 Dallas - Sacramento 130:111 Denver - LA Lakers 116:120 po prodl. Indiana - Milwaukee 118:111 Memphis - Portland 111:104 Minnesota - Charlotte 108:115 New York - Washington 96:114 Orlando - Detroit 116:112 po prodl. Phoenix - Golden State 112:106 Utah - Miami 116:101