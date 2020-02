Chicago - Washington 126:117 Vynikající Satoranský! Připsal si třetí double sezony a dovedl Chicago k výhře

Chicago potvrdilo, že se mu v této sezoně proti Washingtonu daří. V úvodu ještě měli převahu hosté, ale na přelomu druhé a třetí čtvrtiny Bulls šňůrou 15:0 dostali zápas pod kontrolu a utekli až na rozdíl 25 bodů. Wizards nepomohlo ani 53 bodů Bradleyho Beala, který si rovněž vylepšil osobní střelecký rekord.

Zářil náhradník White, který 33 body navázal na nedělní výkon proti Phoenixu a stal se teprve druhým nováčkem v historii Bulls, který překonal hranici 30 bodů ve dvou po sobě jdoucích zápasech. Před ním to dokázal jen legendární Michael Jordan. "Znamená to hodně. Michael Jordan je nejlepší ze všech. Já se snažím neustále zlepšovat a tyto zápasy by mi měly pomoci," řekl White.

Satoranský dal zapomenout na nepříliš vydařený výkon proti Phoenixu a tentokrát patřil k lídrům týmu. Zápas začal dvěma asistencemi, další tři přidal hned po svém prvním krátkém střídání. Poté se blýskl parádní smečí přes faulujícího Bertanse a zvýšil už na 53:42. Těsně před poločasem dalším košem zařídil svému týmu patnáctibodové vedení.

Na začátku druhé půle pak spoluhráčům připravil tři rychlé trojky, kterými Bulls zápas definitivně zlomili na svou stranu. Už na začátku třetí čtvrtiny měl na kontě deset asistencí a začal přidávat i body. Do statistik si nakonec zapsal i tři doskoky a čtyři získané míče.