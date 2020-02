Vdova po Bryantovi zažalovala majitele vrtulníku

Vdova po Kobem Bryantovi zažalovala majitele vrtulníku, při jehož nehodě slavný basketbalista spolu s třináctiletou dcerou a dalšími sedmi lidmi zahynul. Oznámila to v den, kdy se s bývalou hvězdou Los Angeles Lakers přišly do haly Staples Center rozloučit tisíce lidí.

Jednačtyřicetiletý Bryant přišel o život v neděli 26. ledna poté, co helikoptéra v hustých mracích narazila do svahu kopce poblíž Los Angeles. Podle Vanessy Bryantové za havárii mohla nedbalost a neopatrnost pilota Ary Zobayana, který při nehodě rovněž zahynul.

Úřady zatím nemají žádné důkazy, že by nehodu způsobila závada na stroji, konečné výsledky vyšetřování však budou známy nejdříve za rok. Žaloba byla také podána na Zobayanovy pozůstalé mimo jiné s odůvodněním, že už v 2015 byl potrestán za létání při špatné viditelnosti. V době nehody přitom kvůli špatné viditelnosti nelétaly ani vrtulníky bezpečnostních složek.

Bryantová o rozhodnutí podat žalobu informovala v den, kdy se do Staples Center, kde Bryant odehrál celou dvacetiletou kariéru v NBA, přišly rozloučit tisíce lidí. Pietní obřad zahájilo vystoupení zpěvačky Beyoncé s písněmi XO a Halo, jako první promluvil moderátor Jimmy Kimmell.

"Dnes je smutný den, ale je to také současně oslava života. A přímo v budově, kde jsme my fanoušci Lakers a Kobe společně prožili tolik nejkrásnějších chvil v životě," uvedl v emotivním projevu Kimmell, po kterém před fanoušky vystoupila i Vanessa Bryantová.

"Bůh věděl, že jeden bez druhého by bez sebe nevydrželi. Proto si je k sobě musel vzít oba, aby byli spolu. Lásko, postarej se o naši Gigi," řekla na adresu zesnulé dcery i manžela, se kterým žila od roku 1999. "Byl to nejlepší manžel na světě. Ani nejde slovy popsat, jak moc mě miloval. Já byla oheň a on led. Občas to bylo obráceně a byl pro mě vším," dodala.

Fanoušci k hale dorazili v Bryantových dresech nebo s nápisy "Kobe" a "Gigi", zatímco na obrazovkách byly promítány fotografie ze života rodiny pětinásobného vítěze NBA a dvojnásobného olympijského šampiona. Obřad v hale mohlo sledovat pouze necelých dvacet tisíc lidí, ti bez lístků se museli spokojit s televizním přenosem.

"Byl jsem Kobeho fanouškem hodně, hodně dlouho. Je to tragédie, ale město se potom semklo," citovala agentura AP jednoho z fanoušků Bubacara Drammeha.

Mezi příznivci byl i dvaasedmdesátiletý Bob Melendez, který přišel v černém dresu, zhotoveném k příležitosti Bryantova posledního utkání v kariéře. "Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych ho ještě na sebe vzal a už vůbec ne při jeho pietní akci," řekl Melendez, jenž už 40 let vlastní permanentku na zápasy Lakers.