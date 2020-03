Druhá Opava v nadstavbě prohrála, Nymburk nezaváhal

"Kdybychom pokaždé vyhrávali o 30 bodů, tak by nám to nepomohlo. Takže je dobře, když nás soupeři donutí hrát až do konce jako dnes Olomoucko. Měli jsme dobrý začátek, pak se Olomoucko chytlo těžkými střelami, dotáhlo se a domácí si zaslouží pochvalu za to, jak bojovali až do konce," uznal nejlepší nymburský střelec Vojtěch Hruban, autor 16 bodů.

Středočechům se tak povedlo vítězně se naladit na úterní odvetu osmifinále Ligy mistrů v turecké Bandirmě, ve které bude usilovat o historický úspěch v podobě postupu mezi osm nejlepších celků elitní klubové soutěže pod hlavičkou FIBA.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavbová část: Skupina A1 - 6. kolo: Pardubice - Opava 97:65 (25:18, 54:34, 77:55) Nejvíce bodů: Švrdlík 24, Vyoral 17, Pavlovič 15 - Bujnoch a Zbránek po 14, Švandrlík 11. Děčín - Svitavy 78:98 (23:24, 50:50, 66:75) Nejvíce bodů: Carlson 21, Pomikálek 19, Šiška 18 - Crandall 23, Puršl 17, Marko 15. Olomoucko - Nymburk 73:90 (14:23, 40:45, 58:71) Nejvíce bodů: Váňa 17, Shelton 16, Palyza 13 - Hruban 16, Dixon a Hankins po 13.