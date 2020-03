Basketbalistky USK proti Schiu v Praze nakonec nastoupí. Co ale bude s odvetou v Itálii?

"Neexistuje žádná právní vyhláška nebo uzákonění, proč by nám měli zápas zakázat. Z české strany bylo několik důrazných doporučení, které ovšem mezinárodní federace neakceptovala a tím pádem máme povinnost zápas odehrát, jinak by hrozila kontumace v náš neprospěch," řekl ČTK generální manažer pražského klubu Marek Kučera.

"Z ministerstva zdravotnictví šla dokonce žádost, aby FIBA zápas zrušila a neposílala sem Italky, ale FIBA to nevzala a rozhodla tak, že Italky přijedou a zápas se normálně odehraje," uvedl Kučera. Za již zakoupené vstupenky se budou vracet peníze.

!!! POZOR !!! Bezpečnostní rada státu dnes rozhodla o zrušení pořádaní akcí nad 100 diváků. Nařízení je platné od 18.00. Zítřejší zápas se odehraje bez diváků. @ Hala Královka https://t.co/k8ISVkUZtZ — ZVVZ USK PRAHA (@ZVVZUSKPRAHA) March 10, 2020

Vedení USK řešilo situaci od rána, kdy bezpečnostní rada státu kvůli epidemii nového typu koronaviru zakázala pořádat sportovní akce s účastí nad sto osob. Pražský celek, který v Eurolize obhajuje třetí místo, od začátku počítal s odehráním zápasu bez diváků, protože kluby v evropských soutěžích dostaly výjimky z italské celostátní karantény.

Další komplikaci pro USK představuje odveta v Itálii. "Ministerstvo vyhlásilo povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny, co se vrátí z Itálie, takže my tam určitě nepojedeme. Máme na to oficiální dokument od vlády, takže bude opět na FIBA, jak rozhodne," uvedl vedoucí týmu českých mistryň Simon Bytel.

Kvůli obavám z koronaviru už v závěru základní části Evropské ligy odmítly do Itálie odcestovat Riga a Šoproň, za což jim byly poslední zápasy zkontumovány. USK podle Bytela nic takového nehrozí. "Je to jiná situace, oni neměli oficiální dokument že tam jet nemůžou. My ho máme a pro FIBA je dostačující," prohlásil. O osudu odvety však FIBA zatím nerozhodla.