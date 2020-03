Liga basketbalistů zřejmě skončí. Národní tým má problém s přípravou na olympijskou kvalifikaci

„Asociace ligových klubů se na tomto kroku shodla valnou většinou hlasů," vysvětluje předseda ALK NBL Tomáš Kotrč s tím, že stanovisko asociace je i výrazným doporučením pro výbor České basketbalové federace, který může už dnes večer předčasné ukončení soutěže definitivně potvrdit.

Konec ligy může mít i vážný dopad na reprezentaci, která by měla koncem června hrát olympijskou kvalifikaci v kanadské Victorii. „Musíme se připravit na nejhorší, to znamená úplné zrušení turnaje, ale doufat v to nejlepší, že by se olympiáda přece jen konala v řádném červencovém termínu a náš boj o Tokio by skutečně proběhl," říká manažer národního týmu Michael Šob.

Pokud liga skutečně skončí, tak od půlky dubna by národní tým chtěl rozjet speciální kemp pro širší reprezentační kádr. „Musíme udělat maximum, aby se povedlo hráče udržovat v kondici i herním naladění. Jestli to tedy zdravotní situace a vládní omezení vůbec dovolí," říká manažer národního týmu.

V Česku ale zatím nebyl určen ligový mistr, ani závěrečné pořadí soutěže. A teprve upřesněna bude i situace kolem baráže (o jedno místo v příštím ročníku NBL), kterou má sehrát poslední tým letošního ročníku NBL a finalisté první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže.

„Konečné pořadí včetně potvrzení mistra bude stanoveno až výborem ČBF i na základě ukončení nižších soutěží. Totéž platí i pro případnou baráž. Variant je ve hře celá řada," dodává Kotrč, podle nějž ALK vydala doporučení, aby i v příští sezoně v Lize mistrů účinkoval Nymburk.

Posledním zápasem, který se v letošním ročníku NBL odehrál tak s největší pravděpodobností zůstane utkání mezi Děčínem a Pardubicemi, které 11. března už probíhalo před prázdným hledištěm.