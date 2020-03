Šéf NBA se zastal klubů, které se nechaly testovat na koronavirus

"Testy by neměly být pro bohaté, ale pro nemocné. Neměl by se nechat testovat celý tým NBA na COVID-19, když těžce nemocní lidé musejí čekat," uvedl De Blasio na twitteru.

Silver potvrdil, že se testům podrobilo osm kompletních týmů NBA a testovány byly také podezřelé případy v dalších mužstvech. "Chápu jeho názor v tom smyslu, že je nešťastné být v situaci, kdy při testování dochází k určitému výběru. Hlavní problém je totiž zjevně to, že možností k testům je málo," uvedl komisionář elitní basketbalové soutěže ve středečním rozhovoru v televizi ESPN.

Silver přerušil sezonu NBA před týdnem poté, co se koronavirem nakazil Rudy Gobert z Utahu. Onemocněl také jeho spoluhráč Donovan Mitchell. Čtyři případy včetně superhvězdy Kevina Duranta ohlásil klub Brooklyn Nets. "Na základě doporučení lékařů jsme se zaměřili na skupinu týmů, které měly nejintenzivnější kontakt s nakaženými hráči," řekl Silver.

NBA zastavila činnost zatím minimálně na 30 dnů, očekává se však, že přestávka bude přinejmenším dvakrát delší. Silver se nevzdává naděje, že se sezonu povede zachránit. "Jsem od přírody optimista a chci věřit, že dokážeme odehrát alespoň část tohoto ročníku," uvedl sedmapadesátiletý funkcionář.

Pohrává si také s myšlenkou, že by se v mezidobí mohl uskutečnit charitativní zápas hráčů NBA, jenž by vydělal peníze na dobrou věc a zároveň potěšil basketbalové fanoušky. "Bavíme se o tom, zda by nebylo možné, abychom vzali skupinu hráčů, které bychom otestovali a nějakým způsobem izolovali, aby pak proti sobě mohli hrát. Lidé trčí doma a myslím, že potřebují rozptýlení. Potřebují zábavu," uvedl komisionář NBA Silver.