Basketbalista Kyzlink je z Itálie doma a těší se na potomka

Italská liga je v důsledku šíření nemoci stejně jako mnoho dalších soutěží přerušená a Kyzlink se po návratu do Česka snaží udržovat v kondici.

"Mám individuální program, který se snažím dodržovat. Prozatím se jedná o domácí posilování a časem bych do toho rád zahrnul i kondiční běh venku a, pokud to okolnosti dovolí, i posilovnu. V tomhle směru oceňuji snahu České basketbalové federace, která by nám měla pomoci udržet se v kondici," komentoval projekt videí Vrátím se lepší.

Kyzlink přišel do týmu nováčka nejvyšší soutěže Virtusu Řím před sezonou z Benátek. "Ambice klubu byla především udržet se v soutěži a my měli skvělý start do sezony, který byl nad očekávání všech. Poté jsme bohužel prohráli devět zápasů v řadě a spíše, než abychom stále bojovali o play off, jsme se začali příliš soustředit na výsledky týmů pod námi," uvedl Kyzlink.

Na hřišti trávil průměrně 31 minut na zápas, měl průměr 12 bodů a vedl týmovou statistiku s šedesátiprocentní úspěšností dvoubodových střeleckých pokusů. "Z individuálního pohledu sezonu hodnotím pozitivně, jelikož jsem od začátku dostal velkou důvěru jak od trenéra, tak od celého klubu, a to je pro hráče velmi důležité," podotkl.

Užíval si i podporu fanoušků. "Basketbal v Itálii byl vždy po fotbale nejoblíbenějším sportem a počet fanoušků tomu odpovídá. V Římě, kde jsou dva fotbalové týmy Lazio a AS, bylo poměrně těžké si vybudovat stabilní fanouškovskou základnu. I přesto se nám povedlo na zápas s Milánem nebo Brescií téměř vyprodat halu Palalottomatica pro 11.500 fanoušků," uvedl.

Zatím se může i v přerušené sezoně spolehnout na plnou výplatu. "Domnívám se ale, že v případě delší pauzy by se kluby dohodly s ligovými funkcionáři na platové redukci," domnívá se Kyzlink.

S přítelkyní nyní vyhlížejí narození potomka. Karolína Elhotová po loňském mistrovství Evropy přerušila kariéru a do nové sezony s USK už nevstoupila.

"Vzhledem k tomu, že jsem si mateřství už delší dobu moc přála, tak jsem byla smířená se všemi okolnostmi a holkám jsem fandila. Mé myšlenky teď směřují především na porod a rodinu, to je pro mě nejdůležitější," řekla osmadvacetiletá křídelní hráčka, jejíž o dva roky starší sestra a spoluhráčka Kateřina má tříletého syna Daniela. "Na roli otce se moc těším a věřím, že to přišlo přesně ve správný moment, kdy jsme oba s partnerkou připraveni přivést na svět novou bytost a zodpovědně ji provádět životem," dodal Kyzlink.