Do české ligy se vrátila hlavně kvůli medaili. Basketbalistka Březinová si na ni ale musí počkat

„Když jsem působila v Hradci Králové, podlehly holky v sérii o třetí místo v roce 2018 Nymburku. Já byla tehdy zrovna zraněná. Další sezonu jsem sice začala v pražském USK, avšak kvůli menšímu vytížení jsem po několika měsících odešla do polské Toruně, takže jsem se titulu nedočkala. Na brněnskou nabídku jsem tudíž před pár týdny kývla hlavně proto, abych si mohla medaili konečně pověsit na krk. To už se mi nepovede, ale přestalo to teď být absolutně důležité. Klíčové je zdraví lidí. Věřím, že se se zákeřnou nemocí v dohledné době společně vypořádáme," říká odhodlaně třicetiletá dlouhánka.

Podstatnou část uplynulé sezony strávila Březinová v maďarském Ceglédu. „Zpočátku tam všechno solidně klapalo. Kromě tamní ligy, která má velmi slušnou úroveň, jsme hrály i Eurocup, a mně se docela dařilo. Jenže postupně se všechno měnilo k horšímu. Majitel klubu, který rozhodoval úplně o všem, se zbavil nejprve fyzioterapeuta a později vyhodil i asistenta hlavního kouče. O nějakém profesionalismu jsme si tak mohly nechat jen zdát. Jen jsme trénovaly a hrály zápasy takřka bez jakékoliv rehabilitace a odpočinku. Měla jsem toho už plné zuby. Když jsem ovšem kolem Vánoc požádala o rozvázaní kontraktu, nechtěli o tom ani slyšet. Až mě ale začaly později trápit plotýnky a omarodila jsem, smlouvu mi ukončili sami," vzpomíná 191 centimetrů vysoká basketbalistka s trochou hořkosti v hlase.

Hradecká odchovankyně strávila v cizině podstatnou část kariéry. V minulosti si vydělávala i v Belgii, a hlavně v Itálii. A přestože prošla všemi mládežnickými reprezentacemi a se šestnáctkou i osmnáctkou vybojovala na evropském šampionátu bronz, v seniorském národním družstvu dostala poprvé šanci až v osmadvaceti. „Přičítám to tomu, že dřív byly do nároďáku povolávány takřka výhradně hráčky USK a Žabovřesk. Na další holky se skoro nedostalo. Až přišel k týmu jiný trenér než z některého z těchto klubů, vzpomněl si i na ostatní," cení si Březinová příležitosti, kterou dostala od slovenského kouče Svitka.

Loni v létě si v Rize poprvé zahrála na mistrovství Evropy. Parádně jí vyšel hlavně duel v základní skupině proti Švédkám, jimž nastřílela 23 bodů. „Bohužel jsme se pak o postup připravily výpadkem v utkání s Černou Horou," lituje i s odstupem basketbalistka, která na první pohled zaujme tetováním. „Mám jich po těle pět. Za motta jsem si zvolila životní moudra, která považuju za obrovské pravdy. Mám na sobě napsáno kupříkladu „Život je hra osudu" nebo „Nenech tvou minulost, aby ti pokazila přítomnost". To je připomínka mého poněkud divokého mládí," usmála se.

Březinová byla součástí reprezentačního celku i na podzim, když triumfy v Itálii a doma nad Rumunskem skvěle vstoupil do bojů o další ME, jehož dějištěm mají být v roce 2021 Francie a Španělsko. „Další zápasy budou na programu až v listopadu, to už snad bude kolem nás klid. Když budu zdravá, ráda bych u toho byla. Pokud se na šampionát dostaneme, mohly bychom si loňské vyřazení ve skupině vynahradit," uvítala by.