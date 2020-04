James změnil názor, dokáže si představit zápasy NBA bez diváků

"Kdyby to mělo být na jednom izolovaném místě, ať už v Las Vegas nebo jinde, kde bychom mohli být v co největším bezpečí, nejen na hřišti, ale i mimo něj, tak ať se o tom jedná," řekl ve středu novinářům James.

"Pokud nám lidé z nejvyšších míst budou moci zajistit bezpečnost, tak bychom mohli udělat další krok. Ale bezpečí musí být stále to nejdůležitější, z toho musíme vycházet," řekl trojnásobný šampion NBA.

NBA přerušila sezonu 11. března v situaci, kdy měl Jamesův tým jako jediný ze Západní konference jistý postup do play off, jež mělo podle původního plánu začít 18. dubna a vyvrcholit v červnu. Do konce základní části zbývá Lakers odehrát ještě 19 zápasů. Komisionář NBA Adam Silver v pondělí uvedl, že rozhodnutí o osudu sezony padne nejdříve v květnu.