Z haly basketbalistů Orlanda bude sklad zdravotnických pomůcek

Magic poskytli pro boj s nemocí covid-19 nejen hlavní halu, ale rovněž tréninkové centrum. Podle dohody by pomoc zdravotníkům mohla pokračovat, i když se liga znovu rozjede.

Medicínské pomůcky budou z haly podle starosty směřovat do 50 floridských nemocnic a do sedmi dalších amerických států. Finančně se do boje s nákazou, která v USA postihla už přes půl milionu lidí, zapojili i hráči Orlanda a majitelé klubu.

V Kalifornii už před týdnem poskytl zdravotníkům svou bývalou halu celek Sacramento Kings. Sleep Train Arena, v níž se hrála NBA do roku 2016, i tréninkové centrum klubu byly podle agentury AP přeměněny na polní nemocnici s 360 lůžky.