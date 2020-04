Ginzburg přivítal odložení olympijské kvalifikace i ME o rok

"Osobně dávám přednost postupu do Tokia na hřišti, ne u zeleného stolu," uvedl Ginzburg. Podle něho se na kvalifikaci projeví, jestli se bude příští sezona NBA hrát v klasickém termínu, nebo se posune.

"Zatím je na tyhle úvahy ještě brzy, ale situace v USA je horší než jinde ve světě. V našem případě je jasné, že nám nemůže chybět Saty (Tomáš Satoranský), pokud chceme na postup na olympiádu myslet," řekl kouč.

Přesun mistrovství Evropa, které hostit i Praha, na rok 2022 bere jako logický krok. "Nemůžete mít kvalifikaci o olympiádu, samotné hry a pak ještě mistrovství Evropy v jednom roce. Pro nás je to dobré, protože většina hráčů bude pořád v dobrém věku, aby mohli podávat stabilně výborné výkony a také získáme rok navíc pro mladé hráče, jako jsou Vít Krejčí, Jan Zídek a další, aby se dokázali přizpůsobit této úrovni a byli v týmu ještě užitečnější, anebo se k němu zvládli přidat," uvedl Ginzburg.

Věří, že tým, s kterým dosáhl loni v září na mistrovství světa v Číně historického úspěchu v podobě šestého místa, může na ME předvést další dobrý výsledek. "Tohle je jejich čas a já jsem přesvědčen, že tenhle tým má pořád ještě před splněním jedné velké mise," prohlásil Ginzburg.

Scházet se musíme...

Na přelom července a srpna má naplánované soustředění, pokud situace dovolí. "Chceme pracovat i s nejmladšími hráči. Sejít by se měly výběry všech kategorií včetně nověji založené U23. Je to důležité, protože teď jsou hráči dlouho bez řádného tréninku a musí se připravit na novou sezonu. S týmem dospělých máme navíc v příštích dvou letech před sebou spoustu misí a scházet se proto musíme," podotkl Ginzburg.

Termín ladil i s hráči přes reprezentačního kapitána Vojtěcha Hrubana. "Čas uprostřed léta je dobrý, hráčům to pomůže v přípravě. Letošní sezonu skončili už na začátku března a všem klukům teď basket chybí. Budou se tak těšit ještě víc než my, trenéři," doplnil Ginzburg.

Trenér Ronen Ginzburg a Patrik Auda.

Vlastimil Vacek, Právo

Doma v Tel Avivu zažívá kvůli pandemii ještě větší restrikce, než jaká jsou v Česku. Při židovském svátku pesach omezení ještě zesílila. "Nesmělo se prakticky vycházet ven, teď v rámci svátků smíme nejdál sto metrů od svého bydliště. Myslím ale, že tak za týden se přísná opatření začnou uvolňovat, podobně jako teď v Česku," prohlásil Ginzburg.

"Snad se brzy vrátíme k normálu. Měli jsme tu problém jen s některými převážně ortodoxními městy, kde zásadně nesledují média, nečtou noviny a tak ani nevěděli, jak je situace vážná. Teď už se ale přizpůsobili i tam," popsal Ginzburg.

Využívají chytrou karanténu

V Izraeli bylo dosud potvrzeno téměř 10.500 nakažených a 95 mrtvých. "Drtivá většina lidí nemůže chodit do práce, fungují jen nezbytně nutná zaměstnání a samozřejmě armáda. Ven se smí maximálně pro potraviny nebo do lékárny, vyjít si na pláž nebo do parku nepadá v úvahu. A tak to trvá už asi tři týdny. Pokud jde o nošení roušek, tak zpočátku ani tady nebyly povinné, ale už jsou," uvedl.

V Izraeli využívají chytrou karanténu. "Převzali to od naší zpravodajské služby Mosad. Nejdřív se to některým lidem nelíbilo, protože to bude narušovat soukromí. Vláda ale rozhodla, že zdraví je v tomhle ohledu to hlavní a slíbila, že nedojde ke zneužívání," uvedl Ginzburg.

"Najednou někomu zavolají a řeknou mu, že před dvěma týdny se pohyboval blízko nakažené osoby a musíte zůstat v karanténě, nebo musíte přijít na testy. Je to opatření, které pomáhá," prohlásil kouč. "Řada společností teď pracuje i na výrobě vakcíny proti koronaviru. Věří, že během půl roku by to mohlo být připravené," dodal.

Sám využívá volný čas k práci. "Každé ráno se dvě tři hodiny koukám na různé zápasy nebo trenérské kliniky, taky na hráče, které sleduju pravidelně. A mluvím i s mnoha trenéry. Teď je pro tohle dobrý čas, který jde využít na hledání nových inspirací," dodal Ginzburg.