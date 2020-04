NBA připravila plán, jak dostat basketbalisty po pauze do formy

NBA sice stále neví, kdy a zda vůbec bude moci zahájit kvůli pandemii koronaviru přerušenou sezonu, už má ale připravený postup, jak dostat basketbalisty před restartem do formy. Podle informací ESPN vedení ligy aktivuje "pětadvacetidenní plán", jakmile bude znám termín nového začátku.

"Chystají plán na 25 dnů, během kterého se připraví na návrat k basketbalu. Nejprve jedenáctidenní sérii individuální přípravy, pro přechodné období omezení sociálních kontaktů, a pak už doufejme dvoutýdenní tréninkový kemp," řekl Brian Windhorst z ESPN.

NBA zastavila sezonu 11. března poté, co měl jeden z hráčů pozitivní test na koronavirus. Komisionář Adam Silver už dříve oznámil, že vedení ligy bude o další podobě sezony rozhodovat nejdříve 1. května.

Do konce základní části zbývalo v době přerušení odehrát zhruba měsíc, play off obvykle zabere asi dva měsíce. Nová sezona by měla začít v říjnu, podle Silvera se ale její začátek může odložit.