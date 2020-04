Palyza odpočívá a věří, že se sport zase nadechne

„Klubové vytížení bylo enormní. Bylo toho opravdu dost, tělo si potřebuje odpočinout a zregenerovat," říká jednatřicetiletý borec s tím, že skládání nových kádrů, s nímž vedení většiny klubů právě začíná, bude v důsledku dopadů pandemie hodně složité.

„Hlavně z pohledu cizinců. V současné době jsou uzavřené hranice. Navíc se může stát, že přijde nějaká další vlna a cizinci přijdou s tím, že chtějí domů. Chytrým řešením je snaha posílit co největší českou osu v týmu. Nestavět sestavu na zahraničních hráčích," míní Palyza. „Třeba Svitavy se o to snaží. Získaly dva české hráče z Opavy. Osobně si ale myslím, že kluby především teď zvažují, jak dofinancovat tuto sezonu. Aby měly čistý stůl bez dluhů. Pak začnou řešit další soutěžní ročník," uvědomuje si.

O tom, zda v době po pandemii nebudou díky ekonomickým potížím ve sportu chybět peníze, spekulovat nechtěl.

„Celkově na tom sport v posledních deseti letech není dobře. Nedá se to srovnat s 90. lety minulého století, i v prvních deseti letech toho nynějšího to bylo lepší. Věřím, že lidé, kteří o tom všem mají více informací udělají vše pro to, aby sport neumřel. To platí pro všechny odvětví. Šanci na rychlý návrat do normálu mají projekty, které jsou podporovány městem, regionem a k tomu i nějakým sportovním srdcařem. Takové spojení funguje. Kluby však budou potřebovat chvíli, aby se oklepaly. Půjdou cestou stabilizace. Místo tří cizinců angažují mladé domácí hráče. Možná chvíli nebudou atakovat medaile. Budou třeba hrát kolem sedmého, osmého místa, přitom se snahou o slušný basketbal. Pak se zase nadechnou," myslí si zkušený reprezentant.