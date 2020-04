Jordanův dres z Dream Teamu se v aukci prodal za pět a půl milionu

Dres basketbalové legendy Michaela Jordana z amerického Dream Teamu z olympijských her v Barceloně 1992 se v aukci prodal za 216 000 dolarů (zhruba 5,5 milionu korun). Dražba začala 7. dubna na částce 25 000 dolarů a skončila symbolicky v neděli, kdy měl premiéru dokumentární seriál ESPN "The Last Dance" o poslední mistrovské sezoně Jordanových Chicago Bulls.