Evropská liga basketbalistů se má dohrát v červenci na jednom místě

Evropská liga basketbalistů by se mohla dohrát v červenci, a to na jednom místě a bez diváků. Vedení soutěže se s kluby shodlo na scénáři, podle něhož od 4. do 26. července bude v neutrálním dějišti dokončena základní část, ze které zbývá sehrát šest kol (54 zápasů), načež se uskuteční vyřazovacím způsobem na jedno vítězství play off pro osm nejlepších týmů, což představuje dalších sedm utkání. Celkem má být tedy během 23 dnů sehráno 61 zápasů.