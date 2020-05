Koronavirus zastavil historicky nejúspěšnější sezonu SBŠ Ostrava

Koronavirová epidemie způsobila nejedno sportovní zklamání z předčasně ukončené sezony. Výborně rozjetý ročník měly také basketbalistky SBŠ Ostrava, které byly uprostřed nejlepší sezony v klubové historii. V ní se poprvé dostaly do vyřazovacích bojů v ligové soutěži i v Evropské lize. „Jsme velmi spokojeni s výsledky jak v lize, tak v pohárech. Škoda, že nemohlo dojít na play off, posteskl si Kamil Havrlant, prezident a trenér trenér v jedné osobě.

V ženské nejvyšší soutěži vyhrál ostravský celek nadstavbovou skupinu B, skončil tedy šestý. Výš figuroval suverén ZVVZ USK Praha a kvarteto celků bojujících o cenné kovy ve složení Sokol Hradec Králové, KP Brno, Žabiny Brno a BLK Slavia Praha. Úspěch ostravského celku je o to větší, že sází na hráčky z vlastní mládežnické akademie, dostatek příležitosti dostávají i nadějné dorostenky. Ty po boku zkušených zahraničních basketbalistek sbírají zkušenosti a jejich výkony rostou.

Po slušném startu do sezony se ostravský celek držel na páté místě, následnou krizi a sérii porážek pak ale odnesl trenér Ladislav Pavlát. Přesunul se k mládeži a koučovat začal prezident klubu Kamil Havrlant s Kamilem Fajtou. S koučem skončily i dvě americké akvizice Jaquanna Murrayová s Tiffany Jonesovou, naopak přišla Srbka Nevena Markovičová. A tým se začal herně zvedat a bojoval o play off.

Fanoušci se nakonec ale čtvrtfinálové série proti favorizovanému celku KP Brno nedočkali. Ligový ročník byl kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončen. „Jsme velmi spokojeni s výsledky jak v lize, tak v pohárech. Škoda, že nemohlo dojít na play off. Součástí úspěchu byla rozhodně nová spolupráce se skupinou ČEZ, díky jejichž podpoře jsme mohli získat lepší zahraniční hráčky a také podpořit mládež, kterou máme nejsilnější v regionu. Není jednoduché v Ostravě získat podporu pro sport," uvedl prezident a zároveň trenér Ostravy Kamil Havrlant.

Jméno SBŠ Ostrava nezapadlo ani ve dvou mezinárodních soutěžích, a to menší Středoevropské lize CEWL, ale i Evropské lize EWBL. V prvním případě se ostravskému celku nepodařilo postoupit z těžké základní skupiny B. V konkurenční EWBL ale ostravské hráčky předvedly parádní tažení, které okořenilo i pořadatelství jednoho z turnajů a postup do ze čtvrtého místa do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičkou pak zastavil Ostravu jeden z favoritů celé soutěže - Žabiny Brno.