Basketbalisté si zahrají jeden na jednoho o sto tisíc korun

Soutěž s názvem Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge vypsalo vedení ligy pro 24 hráčů. První souboje se uskuteční ve čtvrtek na pražské Folimance a v hale USK také 4. června akce vyvrcholí závěrečným play off po osm nejlepších.

Zúčastní se hráči z devíti týmů NBL a budou rozděleni do dvou českých a dvou moravských divizí. Vedle Folimanky, jejímiž hracími dny budou čtvrtky, bude druhým dějištěm vždy v pondělí hala NH Ostrava. V základních kolech se bude v jednotlivých skupinách hrát systémem každý s každým o šest postupových míst do divizních finále a z nich vždy čtyři nejlepší si zajistí play off. Hrát se bude po dalším uvolnění opatření bez roušek a podle speciálních pravidel, například s maximálně čtyřmi driblinky na útok.

"Tohle bude nová motivace a pořádný pohyb s kontaktem, který každému chybí. Takže se těším a hodnotím tenhle nápad pozitivně. Zároveň ale nevím, co přesně mám čekat," uvedl na webu NBL Ladislav Pecka z Ústí nad Labem, který je považován za jednoho z favoritů.

Dalšími by mohli být například Šimon Puršl ze Svitav, Tomáš Vyoral z Pardubic nebo děčínský Ondřej Šiška, jenž může využít zkušenosti z basketbalu 3x3.