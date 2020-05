Nejlepší obránce basketbalové ligy Půlpán mění Pardubice za Brno

"Těším se na vzájemnou spolupráci a novou zkušenost a zároveň výzvu v novém prostředí. Věřím, že můj příchod do Brna pomůže jak mně osobně, tak i celému týmu," řekl Půlpán na webu brněnského klubu.

V minulé sezoně patřil k nejvytíženějším hráčům v lize s průměrem 31,5 minuty na utkání, v zápasech zaznamenal v průměru 10,4 bodu, 6,2 asistence a 4,2 doskoku. "Viktor patří do skvělé generace hráčů. Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a nyní je členem reprezentace mužů. Ve svých třiadvaceti letech má stále velký kus kariéry před sebou. Našemu klubu to dává velký kredit, že si Viktor vybral právě náš tým a město. Zároveň je to velký závazek, abychom naplnili jak týmové, tak jeho osobní ambice," řekl trenér Lubomír Růžička.