Pro Satoranského bude mít restart NBA smysl, pokud bude o co hrát

Basketbalový reprezentant Tomáš Satoranský se smíšenými pocity čeká na rozhodnutí, zda a za jakých podmínek se bude dohrávat zámořská NBA. Rozehrávači Chicaga by pokračování soutěže dávalo smysl tehdy, pokud by měl jeho tým o co hrát. Řekl to v rozhovoru pro server eurohoops.net. Taková situace by ale mohla nastat pravděpodobně jen v případě, že bude po vzoru hokejové NHL rozšířen počet účastníků play off.

"Kolem NBA je to hodně otevřené a nic není rozhodnutého. Pokud bychom opravdu měli šanci o něco hrát, tak by to věci hodně změnilo, protože dostanete novou motivaci. Takový scénář by pro mě dával největší smysl," řekl Satoranský.

Bulls jinak měli v době přerušení soutěže k postupu do vyřazovacích bojů daleko. S 22 výhrami z 65 zápasů zaostávali za účastí v play off Východní konference o osm vítězství, v základní části zbývalo Chicagu sehrát 17 zápasů. Ve hře je teď řada scénářů a jedná se o dohrání soutěže koncem července v obřím komplexu společnosti Disney na Floridě za účasti všech týmů. Mezi návrhy je i dokončení základní části v omezeném rozsahu.

"Pro mě jako tátu od rodiny je těžké představit si, že bych na dva měsíce odjel, odehrál pět bezvýznamných zápasů, a to by bylo všechno," podotkl otec roční dcery.

Na verdikt vedení NBA už Satoranský čeká v České republice. Nucenou pauzu využívá k tomu, aby se věnoval rodině. "Jsou to divné časy, ale snažím se na všem hledat pozitiva, i když to zrovna není jednoduché. Soustředím se i na jiné věci, na které by v průběhu sezony čas nebyl," řekl Satoranský. Také ale trénuje, aby byl na případný restart soutěže připravený. "Nejsem člověk, který by celý den seděl na gauči, takže jsem v každodenním kontaktu s trenéry," uvedl.

Basketbal mu ale chybí, hlavně zápasy, a těžko si dokáže představit, že další ročník zámořské ligy by měl s ohledem na doznívající koronavirová opatření začít až v závěru tohoto roku, jak se spekuluje. "Takže by se v roce 2020 nehrály skoro žádné zápasy... Žádný trénink vám nenahradí ostrý zápas, ještě o to víc pro soutěživé hráče v NBA," konstatoval Satoranský. Má ale pro takovou možnost pochopení. "Vedení ligy hledá bezpečnou cestu, jak mít v hledišti zpět diváky, kteří jsou pro NBA moc důležití, takže je to logické. Pro hráče ale bude komplikované se na takovou sezonu připravit," řekl.

S Bulls by navíc rád hrál důstojnější roli než v nyní přerušeném ročníku. Věří, že k tomu napomohou i změny ve vedení a příchody nového ředitele basketbalových operací Arturase Karnišovase a generálního manažera Marca Eversleyho.

"Naše budoucnost podle mě vypadá dobře. Změny vypadají zajímavě. Věřím, že nám to dodá nový impulz a budeme hrát o dost lépe. Byla to typická sezona mladého týmu. Když to vypadalo, že půjdeme nahoru, prohráli jsme špatným výkonem zápas a přišli o veškeré sebevědomí. V příští sezoně chceme být mezi nejlepší osmičkou ve Východní konferenci a k tomu musíme hrát o dost lépe," konstatoval Satoranský.