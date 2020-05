Basketbalista Bostonu jel 15 hodin na demonstraci v Atlantě

Do protestů proti policejnímu násilí s rasovým podtextem v USA se zapojili i basketbalisté z NBA. Jaylen Brown absolvoval patnáctihodinovou cestu autem z Bostonu do rodné Georgie, aby se postavil do čela demonstrace v Atlantě. Navázal tak na bývalou hvězdu NBA Stephena Jacksona, který svolal podobnou akci v pátek v Minneapolisu.