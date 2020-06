NBA dohraje 22 týmů v Orlandu, plán bude liga schvalovat dnes

Liga, která byla přerušena 11. března, by se měla znovu rozběhnout 31. července v resortu Walta Disneyho. Plán počítá s účastí 22 z 30 týmů - třinácti ze Západní a devíti z Východní konference. Zbytek sezony už se nebude týkat Chicaga s Tomášem Satoranským, které je v tabulce Východní konference jedenácté.

Šestnáctku týmů na pozicích pro play off podle ESPN doplní New Orleans, Portland, Phoenix, Sacramento, San Antonio a Washington. Mužstva nejprve absolvují osm zápasů základní části o nasazení v play off a poté budou následovat vyřazovací boje. Přerušená sezona vyvrcholí nejpozději 12. října, na kdy je naplánováno případné rozhodující sedmé finále.

S přípravou by měly týmy začít v červenci ve svých areálech a později se přesunout na kempy do Orlanda.

Další ročník NBA by podle zámořských médií mohl začít o Vánocích, tedy o dva měsíce později než obvykle.