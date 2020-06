České basketbalistky čeká příští týden soustředění v Praze

"Věřím, že teď, zvlášť po té vynucené pauze, budou hráčky nabuzené na týmový basketbal a natěšené na to se potkat po delší době. Reprezentantky mají k dispozici komfort, který mohou využít ke svému zlepšení a neměly by takovou výhodu zahazovat," řekl Svitek webu České basketbalové federace.

"Chceme tohohle času maximálně využít, i když spolu znovu nebudeme tak dlouho. Budeme pracovat i na herních činnostech, chceme si zahrát i nějaký zápas, takže to bude trochu mix od všeho," prohlásil Svitek, který je rád, že o červnové soustředění nepřišel.

"Vím z vlastní zkušenosti, trénoval jsem teď třeba v Polsku nebo v Maďarsku, že po posledním zápase sezony se hráčky rozešly a netrénovaly, ani ty domácí, pokud neměly reprezentační sraz. Do kondice se pak postupně vracely až v srpnu," uvedl Svitek.

Počítat už nemůže s pivotkou Kamilou Štěpánovou, která po sezoně v italském Empoli ukončila kariéru. "Dozvěděl jsem se to až před pár dny. Musíme respektovat její rozhodnutí, sama určitě ví, proč se takhle rozhodla. Chtěl bych jí poděkovat za odvedenou hru, za práci, kterou odvedla, za přístup během jejího působení v reprezentaci a přeji jí všechno nejlepší do běžného života," komentoval to Svitek.

Po dlouhodobém zranění se naopak vrací Alena Hanušová a zúčastní se i opory Kateřina Elhotová či Julia Reisingerová. "Jsem moc rád, že se některé ze základních hráček rozhodly přijet, protože i tohle soustředění je součástí celé kvalifikace," řekl Svitek.

Příští týden může využít na naplánované věci. "Nedá se očekávat, že bychom udělali nějaký velký pokrok, co se týče naší hry od pondělka do čtvrtka, protože v pátek se už hraje, v neděli znovu a pak hráčky jedou domů. Je dobře, že se hráčky chtějí lépe připravit a sehrát, aby to v listopadu bylo zase lepší," pochvaloval si trenér, jehož tým čekají v listopadu doma duely s Dánskem a Itálií.

Basketbalistky si zahrají přípravné zápasy s českým výběrem do 20 let. "Dvacítky se sice nepřipravují na žádný vrchol sezony, protože všechny mládežnické šampionáty byly zrušené, přesto se rozhodly na krátkou dobu sejít a můžeme si společně zahrát. Teď se asi nějakou dobu mezinárodní zápasy hrát nebudou, takže jsme rádi za každou možnost po této dlouhé pauze," dodal Svitek, který vede v Polsku Wislu Krakov.