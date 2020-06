Krejčí je v nejlepší pětce mladých hráčů španělské ligy

Český basketbalový reprezentant Vít Krejčí byl ve španělské lize zařazen do nejlepší pětky mladých hráčů do 22 let. Ve své první kompletní sezoně v elitní soutěži zaznamenal ve 22 zápasech v průměru 3,5 bodu a měl výtečnou úspěšnost střelby za dva body 83 procent.