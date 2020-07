Tři týdny bez sexu? To nevydrží, varuje expert

Hádka o sex! A pořádná. Basketbalová NBA má v plánu dohrání sezony v uzavřeném prostředí komplexu Disney Worldu na Floridě, což bude stát 150 milionů dolarů (téměř čtyři miliardy korun), řeší se ale také úplně jiná věc. Vydrží to hvězdy zámořské soutěže tři týdny bez sexu. „V celibátu to nevydrží," myslí si například televizní komentátor Stephen A Smith.

Zámořská NBA plánuje, jak dohrát současnou sezonu NBA, samozřejmě se musí brát v potaz i pandemie koronaviru, takže padají nejrůznější varianty řešení. Nejdále je zatím myšlenka přesunutí týmů do střediska v Orlandu, kde by byli hráči v izolaci od okolního světa, dodržovali by pravidla a nehrozila by nákaza Covid-19. Experti se teď v zámoří pohádali kvůli úplně jiné věci. Zvládnou hvězdy NBA odehrát play off, aniž by měly sex?

„Tři týdny s tím budou bojovat. Vážně si myslíte, že to ti kluci vydrží bez manželky nebo přítelkyně," kroutil hlavou zmíněný komentátor a naznačil, že se podle něj hráči budou snažit nařízení porušit. Sezona NBA byla přerušena 11. března, šestnáct hráčů z 302 testovaných basketbalistů mělo v minulém týdnu pozitivní test na Covid-19.

Moderátorka Max Kellermanová byla z prohlášení svého kolegy v šoku. „Co si myslíte, že budou hráči dělat? Budou ženy pašovat na místo v narozeninových dortech?" zeptala se ironicky. „Budou narušovat pravidla, bude to boj," stál si za svým Smith.

Vzápětí to ale znovu schytal, když jeho prohlášení byla označena za sexistická. „Co by měli říkat muži a ženy v armádě, kteří jsou od svých protějšků odděleni daleko delší dobu? Tihle kluci přece berou miliony, tak by to chvíli bez sexu měli vydržet," slyšel výtku známý komentátor. „Buďte raději zticha. To je přece úplně jiná situace," opáčil v ostré debatě na téma sexu.