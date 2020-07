Basketbalista Sacramenta si objednal jídlo a musel do karantény

"Omlouvám se za to, co jsem udělal, a těším se, až budu zase se spoluhráči a zabojujeme o play off," uvedl Holmes. Znovu do karantény musel také Bruno Caboclo z Houstonu, který podle médií opustil hotelový pokoj v době, kdy měli být hráči ještě v izolaci.

Až se začne hrát, přijde basketbalisty porušení pravidel draho. Podle televizní stanice ESPN přijdou hráči za každý zápas, který budou muset vynechat, o procento z ročního platu. U Holmese by to dělalo téměř 50 000 dolarů (přes milion korun).

Richaun Holmes after crossing the bubble line: pic.twitter.com/P7ss0eUD2b — David (@dfloading) July 13, 2020

Nyní vyvázl jen s pokáráním od matky. "Porušovat příkazy můžeš, jenom když vaří máma. A já na Floridě nejsem, pane! Mám tě ráda," vzkázala hráči přes twitter.