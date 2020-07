Pelicans před dohrávkou NBA postrádají hvězdného Williamsona

Basketbalisté New Orleans pokračují v přípravě na dohrávku sezony NBA bez hvězdného nováčka Ziona Williamsona. První hráč loňského draftu se z rodinných důvodů odpojil od týmu a odcestoval z přípravného kempu v Orlandu domů.

Klub oznámil, že dvacetiletý Williamson se později k mužstvu opět připojí, neupřesnil ale kdy a zda přijde o zápasy. "Jeho rozhodnutí opustit kampus NBA a být s rodinou naprosto akceptujeme," uvedli Pelicans.

Restart sezony přerušené pandemií koronaviru je v uzavřeném areálu Disney Worldu v Orlandu naplánován na 30. července. Williamson bude muset při návratu vyhovět karanténním podmínkám, které předepisují různě dlouhou izolaci podle důvodu opuštění "bubliny". Navíc by měl být při odluce denně testován na covid-19.

Williamson kvůli operaci menisku debutoval v soutěži až letos v lednu, ale do březnového přerušení ligy naplnil v 19 odehraných zápasech očekávání a zaznamenal v průměru 23,6 bodu a 6,8 doskoku. Pelicans budou ve zbylých osmi zápasech základní části bojovat o postup do play off, aktuálně jsou v Západní konferenci desátí.