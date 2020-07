Euroligový vítěz Bartoň bude v Brně asistentem trenéra

Významnou posilu do realizačního týmu získali basketbalisté Brna. Asistentem trenéra Lubomíra Růžičky se stal bývalý dlouholetý reprezentant a vítěz Evropské ligy Luboš Bartoň, který bude mít v klubu zároveň na starost výchovu mladých hráčů v projektu Next Generation. Brněnský klub to uvedl v tiskové zprávě.