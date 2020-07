Williamson se vrátil na Floridu k dohrávce NBA

Mladá basketbalová hvězda Zion Williamson z New Orleans se po více než týdnu vrátil do komplexu u Orlanda na Floridě, kde se týmy NBA chystají na blížící se dohrávku sezony. Dvacetiletý Američan musí do karantény a ke spoluhráčům z Pelicans se připojí nejdříve za čtyři dny.