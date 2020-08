Basketbalista NBA přišel s konspirační teorií. Koronavirus podle něj využívají vlády ke kontrole populace

Dvaadvacetiletý basketbalista Porter vyzval fanoušky, aby mu přes populární sociální síť Snapchat posílali dotazy. Když přišla řada na nemoc covid-19, útočník Denveru vyrukoval s konspirační teorií.

„Osobně si myslím, že koronavirus se využívá k větším účelům. Používá se pro kontrolu populace, ovládají tím masy lidí," řekl hráč NBA. „Myslím, že kvůli viru teď někdo ovládá celý svět. Musíte nosit roušky a kdo ví, co se stane, až vyvinou vakcínu. Možná, že budete muset být očkovaní, abyste vůbec mohli někam cestovat, to by bylo šílené," nechal se slyšet.

Michael Porter Jr. criticized for COVID-19 take: "It's being used for population control..." https://t.co/j6fRQSlzAo pic.twitter.com/EmE7GRT8GP — Complex Sports (@ComplexSports) July 29, 2020

„Nikdy jsem nebyl na nic očkován, až to přijde, tak to bude opravdu bláznivé. Jediné, co můžete dělat je sedět a sledovat, co se děje. A ano, myslím si, že je to celé nafouknutá bublina," odpověděl Porter na dotaz, jestli si myslí, že je hysterie kolem viru přehnaná.

Spojené státy jsou nejhůře zasaženým státem světa. Podle Univerzity Johnse Hopkinse tam podlehlo nemoci covid-19 už 150 000 lidí. USA rovněž ze všech zemí světa zaznamenávají největší denní přírůstky nově nakažených.