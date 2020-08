Denver - Utah 135:125 PP Třetí nejlepší střelecký výkon historie Utahu na výhru nestačil

Basketbalista Donovan Mitchell předvedl třetí nejlepší střelecký výkon historie play off NBA, ani jeho 57 bodů však Utahu nepomohlo odvrátit porážku 125:135 po prodloužení s Denverem., který se tak ujal vedení v sérii. Vstup do play off se povedl obhájci titulu Torontu, které přehrálo Brooklyn 134:110. Boston zdolal Philadelphii 109:101 a Los Angeles Clippers zvítězili nad Dallasem 118:110. Play off se stejně jako závěr základní části dohrává v uzavřeném komplexu na Floridě kvůli pandemii.